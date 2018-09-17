17 сентября 2018, понедельник

Турция расследует ввоз угля из оккупированного Донбасса

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay/bycfotografem

Иллюстративное фото

Власти Турции первыми после Украины начали расследование возможного ввоза угля антрацитовой группы из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на расследование журналистов Dziennik Gazeta Prawna.

Издание обратилось в дипломатические учреждения 18 европейских государств относительно их действий по блокированию покупки местными фирмами угля из оккупированной части Донбасса.

В ответ только Анкара заявила, что расследует информацию о ввозе антрацита с неподконтрольных правительству Украины территорий. Остальные попытались переадресовать вопрос к кому-то другому или просто заявили о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Власти Болгарии заявили, что ЕС ввел эмбарго только на торговлю с Крымом и Севастополем. "Нет аналогичных правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных Д/ЛНР", - говорится в официальном ответе на запрос польской газеты.

Их позицию, как отмечается, поддержала Польша.

Напомним, что таможенные органы РФ официально признали завоз антрацита из захваченных шахт в Донбассе. В дальнейшем РФ вывозит уголь из Донбасса зарубежным потребителям.

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