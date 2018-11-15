Турция раскритиковала заявление Саудовской Аравии по убийству Хашукджи

Джамаль Хашукджи был убит в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не удовлетворены заявлением прокуратуры Саудовской Аравии, которая потребовала казнить пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает AP, Анкара настаивает на том, чтобы подозреваемых в жестоком убийстве судили на территории Турции. Для этого Саудовская Аравия должна выдать подозреваемых турецким правоохранителям.

Также Турция призвала саудовских следователей обнародовать имя человека, который отдал приказ об убийстве Хашукджи в консульстве в Стамбуле.

Напомним, что прокуратура Саудовской Аравии потребовала высшей меры наказания в отношении обвиняемых в убийстве Джамаля Хашукджи. Обвинение в убийстве выдвинуто 11 подозреваемым, для пятерых прокурор потребовал высшей меры наказания - смертной казни.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.