Турция просит Саудовскую Аравию выдать 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Журналист Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве в Стамбуле

Прокуратура Стамбула подготовила запрос об экстрадиции 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Турции, передает Reuters.

Саудовская Аравия арестовала 18 человек в связи с убийством Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция утверждает, что "отряд убийц" из 15 человек был отправлен в Стамбул, чтобы убить журналиста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трое задержанных были сотрудниками консульства. Он призвал Эр-Рияд выдать подозреваемых, чтобы они предстали перед судом в Турции.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.