26 октября 2018, пятница

Турция просит Саудовскую Аравию выдать 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Журналист Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве в Стамбуле

Журналист Хашкаджи был убит 2 октября в консульстве в Стамбуле

Прокуратура Стамбула подготовила запрос об экстрадиции 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции Турции, передает Reuters.

Саудовская Аравия арестовала 18 человек в связи с убийством Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция утверждает, что "отряд убийц" из 15 человек был отправлен в Стамбул, чтобы убить журналиста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трое задержанных были сотрудниками консульства. Он призвал Эр-Рияд выдать подозреваемых, чтобы они предстали перед судом в Турции.

Смотрите также

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове