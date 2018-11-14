Турция призвала провести международное расследование убийства Хашукджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения международного расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"На данном этапе мы видим, что уже необходимо международное расследование", - цитирует его заявление Анадолу.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие спецслужбы передали аудиозаписи по делу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи пяти странам: Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.

Согласно данным турецкой газеты Daily Sabah, на аудиозаписях Хашукджи говорил, что задыхается. В момент смерти на голову Хашукджи был надет полиэтиленовый пакет и он, вероятно, умер от удушения. Убийство саудовского журналиста длилось около семи минут.

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.