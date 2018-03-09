Турция приговорила 25 журналистов к тюрьме по делу о попытке госпереворота в 2016 году

Суд в Стамбуле приговорил 25 журналистов к тюремному заключению за причастность к организации, на которую Турция возложила ответственность за неудавшийся государственный переворот в 2016 году.

23 журналиста признаны виновными по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке, а еще двое - по менее тяжким статьям, сообщает France24 со ссылкой на информационное агентство Dogan. Их приговорили к тюремным срокам до семи с половиной лет.

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по убеждению Анкары, организовал попытку путча.

Они работали в изданиях Zaman, Aksiyon и Rotahaber.

Напомним, что суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению трех известных турецких журналистов по обвинению в связи с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции сделали попытку военного переворота. В Стамбуле и Анкаре совершались авианалеты, на улицу вывели танки. Основные очаги повстанцев были оперативно ликвидированы, сообщили турецкие власти.