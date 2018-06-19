Турция получит американские истребители F-35, несмотря на сопротивление Конгресса

Несмотря на запрет Конгресса США, Пентагон передаст вооруженным силам Турции первые истребители-бомбардировщики нового поколения F-35, построенные по заказу Анкары.

Как сообщил CNN представитель Министерства обороны США Майк Эндрюс, церемония передачи состоится в четверг, 21 июня, в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

"Lockheed Martin проведет церемонию официальной выкатки [двух истребителей F-35] для Турции в этот четверг в Форт-Уэрте. Два самолета позднее будут отправлены на авиабазу Люк в Аризоне", - сказал он.

По его словам, турецкие летчики и сопровождающий персонал прибыли на базу ВВС Люк и скоро начнут летные учения.

Напомним, что Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35 из-за договоренностей Анкары с Россией о поставках систем противовоздушной обороны С-400.

В программе приобретения американских истребителей Турция является одной из стран-партнеров. Анкара планировала купить 100 истребителей.

В то же время в июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по закупке российских ЗРК С-400, сумма сделки составляет $2,5 млрд.