17 июня 2018, воскресенье

Турция ожидает 40 миллионов туристов в 2018 году

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Турция ожидает, что туристы потратят порядка 32 миллирдов долларов

Турция ожидает, что туристы потратят порядка 32 миллирдов долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в этом году его страна намерена принять порядка 40 миллионов туристов.

В частности, руководство Турции считает, что в Анталье побывает около 14 млн туристов.

Эрдоган считает, что если колличество туристов достигнет 40 млн, то это принесет Турции около $32 млрд, передает Анадолу.

Ранее компания Google проанализировала поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние три месяца и выяснила, какими странами и курортами чаще всего интересуются украинцы.

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