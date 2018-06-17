Турция ожидает 40 миллионов туристов в 2018 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в этом году его страна намерена принять порядка 40 миллионов туристов.

В частности, руководство Турции считает, что в Анталье побывает около 14 млн туристов.

Эрдоган считает, что если колличество туристов достигнет 40 млн, то это принесет Турции около $32 млрд, передает Анадолу.

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