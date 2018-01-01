Турция ответила на отказ Саудовской Аравии выдать причастных к убийству Хашукджи Сегодня, 18:41 110 Цей матеріал також доступний українською Джамаля Хашукджи убили 2 октября в консульстве Саудовской Аравии

В администрации президента Турции прокомментировали отказ министра иностранных дел Саудовской Аравии выдать подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По словам руководителя управления по связям администрации президента Турции Фахреддина Алтуна, Анкара разочарована решением Эр-Рияда и призывает мировое сообщество расследовать жестокое убийство в соответствии с международным правом.

"В интересах мирового сообщества добиться справедливости для убитого саудовского журналиста в соответствии с международным правом", - сказал Фахреддин Алтун в интервью Reuters.

Представитель администрации президента Турции отметил, что генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле является соучастником убийства Хашукджи, передает Анадолу.

Напомним, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр исключил возможность экстрадиции подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, после того как турецкий прокурор выдал ордер на арест двух саудовских экс-чиновников.

В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.