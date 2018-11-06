Турция обвинила Саудовскую Аравию в попытках замести следы убийства журналиста Хашукджи

По версии турецких властей, Саудовская Аравия направила в свое генконсульство в Стамбул химика и токсиколога для устранения улик убийства Хашукджи

Представитель правительства Турции заявил, что после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Эр-Рияд послал на место происшествия специалистов, в задачи которых входило скрыть следы преступления.

По его словам, в команду экспертов, направленную в Стамбул, входили химик и токсиколог, сообщает DW.

"Мы полагаем, что оба они прибыли в Турцию с единственной целью устранить доказательства убийства Джамаля Хашукджи до того, как турецкой полиции разрешили обыскать место преступления", - отметил представитель правительства.

Отправка команды через девять дней после исчезновения журналиста свидетельствует о том, что о решении об убийстве знали "представители Саудовской Аравии самого высокого уровня", уверены в Анкаре.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В свою очередь генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста было преднамеренным.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.