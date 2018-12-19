Турция обнародовала новые фото подозреваемых в убийстве Хашукджи Сегодня, 17:31 87 Цей матеріал також доступний українською Снимки сделаны в аэропорту Стамбула Фото: Анадолу

Турецкое информационное агентство Анадолу обнародовало новые фотографии 15 граждан Саудовской Аравии, которые, по данным турецкой прокуратуры, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает агентство, фото саудитов сделаны с помощью камер наблюдения в момент прибытия группы в Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле и посещения генконсульства Саудовской Аравии и резиденции саудовского консула в районах Левент и Султанахмет.

По данным прокуратуры Стамбула, сотрудники саудовской разведки Мухаммед Саад Х. Альзахрани, генерал Мансур Отман М. Абу Хусейн и полковник Наиф Хасан прибыли из Эр-Рияда в Стамбул рейсом авиакомпании Saudia 1 октября в 16:30.

Абдульазиз Мухаммед М. Алхавсави, Халид Аедх Г. Алотаиби и Саад Мешаль Альбостани прилетели рейсом Turkish Airlines 2 октября в 01:30, сообщает агентство.

Подполковник Бадр Лафи М. Алотаиби, сотрудники охраны саудовского короля Валед Абдулла М. Алшехри, генерал Мустафа Мухаммед М. Алмадани, Фаад Шабиб А. Албалави, генерал спецназа Махер Абдулазиз М. Мутреб, эксперт в сфере безопасности, сотрудник разведки Таар Халеб Т. Алхарби, эксперт по стратегическому планированию Турки Мушарраф М. Алшехри, судмедэксперт подполковник Салах Мухаммед А. Тубаиги и Саиф Саад Г. Алгахтани, по данным турецкой стороны, прибыли в Стамбул на частном самолете в 03:30 2 октября.

Турецкие правоохранительные органы после просмотра видео с камер видеонаблюдения "незамедлительно обратились к саудовской стороне" с требованием провести обыски в здании генконсульства и в резиденции генконсула. Однако, как настаивают в прокуратуре Стамбула, саудовская сторона затянула время, чтобы два химика-токсиколога смогли уничтожить все следы убийства Хашукджи.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.