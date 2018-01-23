Турция не планирует захватывать сирийские территории - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Сирии, а турецкая армия не планирует захватывать территорию чужой страны.
"Я заявляю, что Анкара не планирует захватывать территорию Сирии. Задача Турции - обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Сирии", - заявил Эрдоган.
Он также отметил, что военная операция Турции в Сирии будет доведена до победного конца, передает Yeni Safak.
Эрдоган сообщил, что действия военных в Африне будут аналогичны событиям во время операции Щит Ефрата.
Напомним, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что в течение трех дней операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне погибли по меньшей мере 54 сирийских бойца.
19 января Турция начала обстрелы курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По населенным пунктам было выпущено около 70 снарядов.
20 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.
21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в Африне.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне была направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии.
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