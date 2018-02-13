Турция может переименовать улицу в Анкаре, где находится посольство США, в честь военной операции в Сирии

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Улицу могут переименовать к приезду Тиллерсона

Улицу могут переименовать к приезду Тиллерсона

Улицу в Анкаре, на которой находится посольство США, могут переименовать в честь военной операции в Сирии Оливковая ветвь.

Как сообщает Reuters, мэр турецкого города Мустафа Туна уже подписал необходимое предложение об изменении названия проспекта.

Оно должно быть окончательно принято в ближайшее время и совпадет с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее Турция критиковала США, обвиняя их в военных поставках на подконтрольные курдам территории.

Напомним, 20 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна и это угрожает нацбезопасности страны.

Курдские власти в ответ призвали правительство Сирии вмешаться, чтобы остановить наступление турецкой армии. Они считают, что Анкара намерена оккупировать часть Сирии.

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