Турция может переименовать улицу в Анкаре, где находится посольство США, в честь военной операции в Сирии

Улицу в Анкаре, на которой находится посольство США, могут переименовать в честь военной операции в Сирии Оливковая ветвь.
Как сообщает Reuters, мэр турецкого города Мустафа Туна уже подписал необходимое предложение об изменении названия проспекта.
Оно должно быть окончательно принято в ближайшее время и совпадет с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Ранее Турция критиковала США, обвиняя их в военных поставках на подконтрольные курдам территории.
Напомним, 20 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн.
В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна и это угрожает нацбезопасности страны.
Курдские власти в ответ призвали правительство Сирии вмешаться, чтобы остановить наступление турецкой армии. Они считают, что Анкара намерена оккупировать часть Сирии.
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