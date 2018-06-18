Турция и США начали патрулирование вблизи сирийского Манбиджа после вывода курдов

Турецкие и американские военнослужащие начали патрулирование возле северного сирийского города Манбидж в рамках сделки о выводе сирийских курдов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких вооруженных сил.

В заявлении указывается, что патрулирование осуществляется независимо друг от друга вдоль линии между Манбиджем и районом, в котором Турция взяла контроль в рамках операции Щит Евфрата.

Напомним, что отряды курдской народной самообороны YPG покинули город Манбидж на севере Сирии после того, как Анкара и Вашингтон провели переговоры о судьбе города.

Турция рассматривает сирийских курдов как террористов. И неоднократно призывала США прекратить поддержку YPG.