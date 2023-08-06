Авиакомпания Туркменистан продлила до конца октября запрет на полеты в Москву

6 августа, 06:41
Поделиться:
Авиакомпания прекратила полеты в Москву после атак дронов на Москва-сити (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Авиакомпания прекратила полеты в Москву после атак дронов на Москва-сити (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Авиакомпания Туркменистан продлила приостановку рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад до 28 октября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Изначально приостановка рейсов планировалась до 22 августа.

Читайте также:
«ПВО сосредоточена на фронте». В ГУР объяснили успешность атак по Москве

Недавно в Москве аэропорт Внуково закрывали на взлет и посадку из-за ночной атаки беспилотников по российской столице в воскресенье, 30 июля.

Видео дня

Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 1 августа остановила авиарейсы из столицы Туркменистана Ашхабада в Москву и обратно.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва Туркмения Туркменистан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X