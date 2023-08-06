Авиакомпания Туркменистан продлила до конца октября запрет на полеты в Москву 6 августа, 06:41 Авиакомпания прекратила полеты в Москву после атак дронов на Москва-сити (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Авиакомпания Туркменистан продлила приостановку рейсов по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад до 28 октября.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Изначально приостановка рейсов планировалась до 22 августа.

Недавно в Москве аэропорт Внуково закрывали на взлет и посадку из-за ночной атаки беспилотников по российской столице в воскресенье, 30 июля.

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Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 1 августа остановила авиарейсы из столицы Туркменистана Ашхабада в Москву и обратно.

