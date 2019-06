Сверхтуризм. Рекордный наплыв путешественников бросает вызов самым популярным городам Европы Сегодня, 09:32 2365 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stefano Rellandini Туристы в залах парижского Версаля REUTERS/Stefano Rellandini

Мировая туриндустрия набирает обороты, обслуживая по 1,4 млрд путешественников в год и превращая жизнь обитателей самых популярных городов мира в невыносимое существование, пишет журнал НВ.

Рост среднего класса, дешевеющие авиаперелеты, маркетинговые усилия городов и развитие социальных сетей превратили зарубежные туры из роскоши в популярное увлечение. По подсчетам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), всего за два десятилетия глобальный туристский поток вырос в полтора раза и к 2018 году достиг 1,4 млрд человек. К 2030‑му он прибавит еще 400 млн, прогнозируют в организации.



Особенно высокая нагрузка легла на богатый культурным наследием Старый Свет

«Проблема сверхтуризма вызревала годами по мере того, как глобализация открывала границы, а технологическая революция делала путешествия более доступными», — поясняет Элизабет Беккер, американская журналистка и автор книги о сверхтуризме Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism.

При этом особенно высокая нагрузка легла на богатый культурным наследием Старый Свет: по данным Всемирной ассоциации туризма, в 2018 году в Европе побывали 713 млн гостей — на 6% больше, чем годом ранее. И хотя такой наплыв обеспечил 10% общеевропейского ВВП, он привел к столпотворениям в самых востребованных городах. Английский неологизм overtourism (сверхтуризм) даже попал в шорт-лист слов 2018 года по версии Оксфордского словаря.

Несмотря на развитую туристическую инфраструктуру, растущий поток гостей стал серьезным вызовом для Амстердама, Барселоны, Парижа, Праги, Рима и Стокгольма, перечисляют исследователи Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в своем свежем отчете Туристические направления 2030.

В очереди за впечатлениями

В прошлом году Виталий Василенко, 28‑летний ИТ-специалист из Киева, трижды побывал в Амстердаме. Он рассказывает, что ему не всегда удавалось забронировать столик в амстердамских кафе, а однажды он с полчаса простоял за билетами на колесо обозрения и ушел, так и не дождавшись своей очереди.

За последние 15 лет турпоток в 850‑тысячный Амстердам практически удвоился. В 2018 году здесь побывали 19 млн туристов, а еще через десять лет число гостей вырастет до 29 млн, прогнозируют эксперты.

Не менее остро стоит проблема сверхтуризма и в другой европейской столице. 26‑летняя киевлянка Светлана Сапогова, которая в начале июня на пять дней отправилась в Рим, рассказывает о толпах в исторической части города.

«Возле самых популярных достопримечательностей было не протолкнуться», — вспоминает она облепленные туристами фонтан Де Треви, Испанскую лестницу и многолюдный Ватикан.

Возле самых популярных достопримечательностей было не протолкнуться

Чтобы посетить уникальное государство в государстве, Сапогова за две недели до поездки купила билеты онлайн на единственный свободный будний день. Знакомые рассказали ей, что по выходным в узких проходах анклава приходится стоять в пробках из экскурсионных групп. А побывать в Колизее путешественнице не удалось — билеты на сайте уже были раскуплены, а обращаться к посредникам она не хотела.

Без должного менеджмента сверхтуризм приводит к печальным последствиям. «Город начинает обслуживать приезжих, а не собственных жителей, и вскоре на смену клиникам, бакалейным магазинчикам и другому местному бизнесу приходят сувенирные лавки и сети туристических общепитов», — констатирует Беккер.

Города в действии

Власти Амстердама задумались о том, сколько туристов может принимать их город, отмечает Беккер. В своей стратегии до 2030 года они сосредоточились не на привлечении новых туристов, а на управлении растущей нагрузкой на инфраструктуру. К тому же в городе повысили туристический сбор, отказались от проведения пивных велосипедных туров по центральным кварталам, запретили открывать новые туристические магазины и сдавать жилье через платформу Airbnb в самых перегруженных районах.

Вне закона в Риме — перекупщики билетов и аниматоры в костюмах центурионов

Свою стратегию спасения города от многочисленных гостей подготовили и в итальянской столице. Власти Рима сосредоточились на борьбе с неодобряемым поведением туристов: запретили купаться в фонтанах, выпивать в общественных местах, участвовать в паб-кроулах — организованных турах по барам, и вешать замочки любви на мостах. За нарушение правил установлены штрафы, а полиции разрешено на двое суток выдворять возмутителей спокойствия из центральных кварталов города. Вне закона оказались также перекупщики билетов и аниматоры в костюмах центурионов, которые за деньги фотографируются с туристами.

Впрочем, Сапогова рассказывает, что в начале июня видела у Колизея и спекулянтов, и аниматоров в костюмах гладиаторов. У последних не было отбоя от клиентов, а полиция не обращала на них внимания.

В целях профилактики

За последние десятилетия в географии мирового турпотока произошел сдвиг с севера на юг и с запада на восток, делятся своими наблюдениями специалисты WTTC. Так, рост среднего класса в Азии, особенно в Китае и Индии, привел к усилению туристической активности в этом регионе, и теперь целый ряд азиатских городов могут столкнуться с проблемой сверхтуризма.

Среди таких городов индийский Дели, малайзийский Куала-Лумпур, филиппинская Манила, индонезийская Джакарта и тайский Бангкок. В зоне риска мегаполисы и других развивающихся стран: турецкий Стамбул, южноафриканский Кейптаун и мексиканский Мехико.

«Хорошо справляются со сверх­туризмом те города, которые слушают своих граждан, определяют безопасное для города число туристов, а затем планируют, как принять их с помощью имеющейся инфраструктуры», — выводит рецепт успеха Беккер.

