29 мая 2018, вторник

Туристический автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших

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В автобусе находилось около 50 пассажиров
Фото: Index

В автобусе находилось около 50 пассажиров

В Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП на пути в аэропорт Ферихеди.

Как сообщает Mukachevo.net, двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате столкновения практически весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров, был снесен.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе находилось около 50 пассажиров. Известно о 28 раненых, среди низ 8 - с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается.

Отмечается что автобус следовал из Хмельницкой области.

Путь в аэропорт был полностью перекрыт из-за спасательной операции.

Фото: Index

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