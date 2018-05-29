Туристический автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших

В автобусе находилось около 50 пассажиров

В Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП на пути в аэропорт Ферихеди.

Как сообщает Mukachevo.net, двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате столкновения практически весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров, был снесен.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе находилось около 50 пассажиров. Известно о 28 раненых, среди низ 8 - с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается.

Отмечается что автобус следовал из Хмельницкой области.

Путь в аэропорт был полностью перекрыт из-за спасательной операции.

Фото: Index