В Риме турист из Японии погиб, пытаясь сделать селфи возле Пантеона

В центре Рима погиб 69-летний турист из Японии, который сорвался со стены возле Пантеона, сообщает издание ANSA в субботу, 25 октября.

По данным полиции, мужчина упал с высоты около семи метров. Когда спасатели прибыли на место, он уже был мертв. Чтобы добраться до пострадавшего, им пришлось сломать ворота на улице Виа делла Паломбелла.

Причины трагедии устанавливаются. По предварительной версии, турист мог потерять равновесие, пытаясь сделать селфи.

По сообщениям итальянских СМИ, мужчина приехал в Рим вместе с дочерью, которая рассказала полиции, что он потерял равновесие после внезапного ухудшения самочувствия.

Это уже третий трагический инцидент с туристами в Риме в этом году. Ранее погибла женщина из Испании, которая упала возле Испанской лестницы, а также турист из Шотландии — при взрыве газа в одном из арендованных апартаментов, добавляет The Guardian.