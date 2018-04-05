Турецкие спецслужбы задержали за границей 80 сторонников Гюлена

Турецкая разведслужба MIT после неудавшегося государственного переворота 2016 года задержала 80 сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча.

Об этом заявил официальный представитель турецкого правительства Бекир Боздаг, передает DW.

По его словам, операции по борьбе со сторонниками Гюлена были проведены в 18 странах на "легальных" основаниях. Он отказался раскрыть детали этих операций.

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Боздаг напомнил, что в непризнанном Косово выслали шесть сторонников Гюлена в Турцию. Эта "успешная операция турецких спецслужб" вызвала скандал и отставку министра внутренних дел Косово, одобрившего эту операцию.

"Операция в Косово стала большим успехом. MIT продолжит действовать подобным образом", - заметил он.

Напомним, что 5 апреля в Турции заявили о задержании "куратора" убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа, который якобы причастен к организации Гюлена. Анкара полагает, что Фетхуллах Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.

В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции сделали попытку военного переворота. В Стамбуле и Анкаре совершались авианалеты, на улицу вывели танки. Основные очаги повстанцев были оперативно ликвидированы, сообщили турецкие власти.