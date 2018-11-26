Турецкая полиция обыскала виллу по делу Хашукджи

В понедельник, 26 ноября, турецкая полиция обыскала виллу в прибрежной зоне к юго-востоку от Стамбула в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Reuters со ссылкой на турецких чиновников.

В прокуратуре Стамбула полагают, что один из участников "отряда убийц" из Саудовской Аравии Мансур Осман Абаусейн звонил владельцу виллы за день до убийства.

Владельцем дома является подданный Саудовской Аравии Мухаммед Ахмед Альфаозан, у которого было кодовое имя Ghozan. Источники сообщили, что он приобрел недвижимость около Яловой на берегу Мраморного моря около трех лет назад.

По словам источников Reuters, полиция использовала собак-ищеек для поиска в саду виллы и близлежащей лесистой местности. По предварительным данным, останки Хашукджи могли закопать в сельской местности недалеко от Яловой, что в 90 км к юго-востоку от Стамбула.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.