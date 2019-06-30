Турция заявляет о нападении на свой наблюдательный пункт в Сирии
Министерство обороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного пункта в районе Идлиб на севере Сирии.
Как сообщает Reuters, турецкий военный объект обстреляли из минометов.
По данным турецкого Минобороны в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.
В ведомстве отметили, что в ситуацию «немедленно вмешались» российские представители в регионе, чтобы остановить нападения. Однако турецкие военные подготовились к возможности «дать необходимый ответ» в случае повторения нападений.
Агентство отмечает, что в последнее время аналогичные нападения были совершены на турецкие наблюдательные посты в регионе. Один турецкий солдат был убит, также еще трое были ранены в ходе нападения 28 июня.