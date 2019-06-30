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Турция заявляет о нападении на свой наблюдательный пункт в Сирии

Сегодня, 03:03
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REUTERS/Khalil Ashawi

В результате нападения никто не пострадал (иллюстративное фото)

Министерство обороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного пункта в районе Идлиб на севере Сирии.

Как сообщает Reuters, турецкий военный объект обстреляли из минометов.

По данным турецкого Минобороны в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.

В ведомстве отметили, что в ситуацию «немедленно вмешались» российские представители в регионе, чтобы остановить нападения. Однако турецкие военные подготовились к возможности «дать необходимый ответ» в случае повторения нападений.

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Агентство отмечает, что в последнее время аналогичные нападения были совершены на турецкие наблюдательные посты в регионе. Один турецкий солдат был убит, также еще трое были ранены в ходе нападения 28 июня.

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Теги:   Идлиб Сирия Турция

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