Турция заявляет о нападении на свой наблюдательный пункт в Сирии Сегодня, 03:03 136 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Khalil Ashawi В результате нападения никто не пострадал (иллюстративное фото) REUTERS/Khalil Ashawi

Министерство обороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного пункта в районе Идлиб на севере Сирии.

Как сообщает Reuters, турецкий военный объект обстреляли из минометов.



По данным турецкого Минобороны в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.

В ведомстве отметили, что в ситуацию «немедленно вмешались» российские представители в регионе, чтобы остановить нападения. Однако турецкие военные подготовились к возможности «дать необходимый ответ» в случае повторения нападений.

Агентство отмечает, что в последнее время аналогичные нападения были совершены на турецкие наблюдательные посты в регионе. Один турецкий солдат был убит, также еще трое были ранены в ходе нападения 28 июня.