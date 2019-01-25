Турецкая армия третий день подряд обстреливает позиции курдов на севере Сирии Вчера, 16:21 2639 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Турецкая армия нанесла удар на севере Сирии Анадолу

Вооруженные силы Турции подвергли артобстрелу объекты курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Талль-Рыфат на севере Сирии.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб Турции, в ночь на пятницу, 25 января, турецкие военные больше 20 раз обстреляли курдские позиции из самоходных артиллерийских установок.

Обстрел территории, подконтрольной YPG, продолжается третий день. Турецкая армия сообщила о пяти ударах в среду, 23 января, и 12 – в четверг, 24 января. О жертвах не сообщается.

Талль-Рыфат уже три года находится под контролем YPG, которых Анкара считает за террористов. Регион расположен примерно в 20 км к западу от Африна, который перешел под контроль Турции и ее союзников из Свободной сирийской армии в результате прошлогодней операции Щит Евфрата.

Напомним, что Турция заявила, что не будет медлить с проведением операции против "террористов" на востоке Сирии, несмотря на вывод американских войск.

Анкара считает курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые являются союзниками США в борьбе против террористической группировки Исламское государство, сирийским крылом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK).