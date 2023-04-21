Поврежден палаточный городок. В Турции на пострадавший от землетрясения город обрушился шторм, 50 раненых — видео 21 апреля, 09:33 Последствия шторма (Фото:Скриншот/twitter.com/Merakl84)

В Турции на пострадавший от мощного землетрясения город Кахраманмараш обрушился шторм.

Об этом сообщает Sabah.

В результате стихийного бедствия погиб один человек. Еще около 50 получили ранения.

Также было повреждено 170 палаток, в которых проживали пострадавшие землетрясения.

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В результате сильного ветра крыши поврежденных зданий упали на палаточный городок. Деревья упали на припаркованные автомобили.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.