Землетрясение в Турции: удалось спасти украинку и ее 4-летнего сына, которые находились под завалами

10 февраля, 14:02
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6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

В Турции, в которой в понедельник, 6 февраля произошло одно из самых мощных землетрясений, достали из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына.

Об этом сообщает CNN Turk.

«Поисково-спасательной группе муниципалитета Стамбула Ускюдару удалось спасти украинку и ее 4-летнего сына», — говорится в сообщении.

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Команде спасателей удалось добраться до Елены Акгел украинского происхождения и ее 4-летнего сына Юкселя. Их передали медикам.

Видео дня

Пока известно, что состояние здоровья украинцев удовлетворительное, работа бригад продолжается.

9 февраля МИД Украины сообщал, что после мощного землетрясения в Турции под завалами предположительно находятся пять украинцев.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Землетрясение Землетрясение в Турции

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