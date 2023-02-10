Землетрясение в Турции: удалось спасти украинку и ее 4-летнего сына, которые находились под завалами 10 февраля, 14:02 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

В Турции, в которой в понедельник, 6 февраля произошло одно из самых мощных землетрясений, достали из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына.

Об этом сообщает CNN Turk.

«Поисково-спасательной группе муниципалитета Стамбула Ускюдару удалось спасти украинку и ее 4-летнего сына», — говорится в сообщении.

Команде спасателей удалось добраться до Елены Акгел украинского происхождения и ее 4-летнего сына Юкселя. Их передали медикам.

Видео дня

Пока известно, что состояние здоровья украинцев удовлетворительное, работа бригад продолжается.

9 февраля МИД Украины сообщал, что после мощного землетрясения в Турции под завалами предположительно находятся пять украинцев.