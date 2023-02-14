Семья из Запорожья. В Турции под завалами нашли тела украинки Юлии Петровой и двух ее сыновей — 10-летнего Захара и 5-летнего Матвея 14 февраля, 16:34 Юлия Петрова с сыновьями Захаром и Матвеем (Фото:архив Сергея Петрова / Суспільне)

В городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного землетрясением дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, которые не выходили на связь с 6 февраля.

Обновлено в 16:36. Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семь считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщил отец погибшей Сергей Петров в комментарии Суспільному во вторник, 14 февраля.



46-летняя запорожанка Юлия Петрова и ее сыновья Захар (10 лет) и Матвей (5 лет) переехали к родственникам в Антакье несколько месяцев назад.



«С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером [13 февраля] нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами», — сказал Сергей Петров.

Отец Юлии Петровой рассказал, что ее супруг — военнослужащий, который после ранения лечился в Запорожье. Он собирался ехать в Турцию, чтобы помочь с поисками жены и детей.

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6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.



Количество погибших в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек. Как пишет The Guardian, вероятно, оценка в 5714 погибших в Сирии значительно занижена.