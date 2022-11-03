Турция в ноябре завершит строительство трубопровода для газа из Черного моря — Эрдоган 3 ноября, 06:24 Реджеп Эрдоган (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Турция в ноябре текущего года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, запасы газа на месторождении в Черном море составляют 540 млрд куб. м.

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«BOTAS (турецкая госкомпания, занимающаяся трубопроводами сырой нефти) завершит строительство наземного трубопровода для подключения газа к национальной системе в этом месяце», — сказал президент Турции.

Господин Эрдоган добавил, что разведанные по запасам месторождения Сакарья (северо-запад Турции) составляют 540 млрд куб. м и, вероятно, эта цифра вырастет.

По словам турецкого президента, возможности Турции сильно расширились благодаря современным буровым установкам.

«У нас есть возможность поставлять природный газ третьим странам. Предложения по этому вопросу поступают сейчас от разных партнеров. Например, от Ливии», — сказал Эрдоган.

Первый газ с месторождения Сакарья должен поступить в Турцию в 2023 году. Стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет около $400 млрд.