Турция выдала более тысячи ордеров на арест сторонников Гюлена
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 1112 человек по подозрению в причастности к организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщает Anadolu, операция по задержанию проводится в рамках дела об утечке экзаменационных вопросов для полиции в 2010 году.
Отмечается, что турецкие правоохранители проводят одновременно задержания в 76 провинциях страны.
Напомним, что прокуратура Турции требует для исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений за "организацию неудавшегося госпереворота в Турции 15 июля 2016 года".
Его также обвинили в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова в 2017 году.
Сам Гюлен свою причастность отрицает.