Турция выдала более тысячи ордеров на арест сторонников Гюлена Вчера, 11:01 419 Цей матеріал також доступний українською EPA Аресты проходят в 76 провинциях EPA

Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 1112 человек по подозрению в причастности к организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Anadolu, операция по задержанию проводится в рамках дела об утечке экзаменационных вопросов для полиции в 2010 году.

Отмечается, что турецкие правоохранители проводят одновременно задержания в 76 провинциях страны.

Напомним, что прокуратура Турции требует для исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений за "организацию неудавшегося госпереворота в Турции 15 июля 2016 года".

Его также обвинили в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова в 2017 году.

Сам Гюлен свою причастность отрицает.