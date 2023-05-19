В Турции объявили окончательные результаты первого тура выборов президента

19 мая, 19:47
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Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas/REUTERS/Yves Herman)

Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas/REUTERS/Yves Herman)

В Турции в пятницу, 19 мая, объявили окончательные результаты первого тура президентских выборов. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным ЦИК, участие в президентских выборах 14 мая приняли 87,04% избирателей, 1 млн 37 тысяч бюллетеней признали недействительными. Кандидаты получили:

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  • действующий президент, глава Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган — 49,52%;
  • представитель коалиции из шести оппозиционных партий Народный альянс Кемаль Кылычдароглу — 44,88%;
  • представитель блока Альянс АТА Синан Оган — 5,17%;
  • лидер Партии отечества Мухаррем Индже, объявивший о снятии кандидатуры за несколько дней до выборов — 0,43%.
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В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента и парламента. Поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов, 28 мая пройдет второй тур между кандидатами, которые получили больше всего голосов.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который возглавляет страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимал пост премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

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Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

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Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «Турецкий Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентских властей и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.

Аналитики предполагали, что в случае поражения Эрдогана на выборах Кылычдароглу не будет радикально менять формальный нейтралитет Турции. «Есть определенный консенсус относительно необходимости Турции быть посредником в войне», — объяснил NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле.

Также, по его мнению, без Эрдогана Турция может меньше использовать антизападную, антиамериканскую риторику, а также не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Выборы президента Кемаль Кылычдароглу

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