Эрдоган в конце недели принесет присягу и объявит состав нового правительства Турции — СМИ

31 мая, 07:49
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который снова победил на выборах, объявит состав нового правительства в эти выходные, пишет TRT Haber.

Процесс начнется с объявления окончательных результатов выборов Высшим избирательным советом. Соответственно, ожидается, что депутаты принесут присягу на Генеральной ассамблее в пятницу, 2 июня.

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Эрдоган также принесет присягу в парламенте.

Затем, как и в 2018 году, церемония состоится в Президентском комплексе. В ней также примут участие партнеры Народного Альянса. Кроме того, ожидается участие в церемонии лидеров многих стран.

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Предполагается, что Эрдоган объявит о новом составе правительства после церемонии в Бештепе.

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время, он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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