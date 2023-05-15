Рекордная явка и обвинения. Эрдоган и Кылычдароглу прокомментировали предварительные результаты выборов 15 мая, 08:34 Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas/REUTERS/Yves Herman)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя предварительные результаты выборов в Турции, заявил, что его партия Народный альянс «сильно впереди», хотя окончательные результаты еще не объявлены.

Об этом сообщает Anadolu.

«Наша страна завершила еще один праздник демократии выборами 14 мая. Хотя точные результаты еще не ясны, мы далеко впереди», — сказал Эрдоган в обращении к нации.

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Пот его словам, явно на выборах «одна из самых высоких» в истории Турции.

«Хочу выразить благодарность каждому из моих граждан, которые пришли на избирательные участки с рекордной явкой и показали свои предпочтения в отношении будущего своей страны и самих себя», — сказал он.

Как сообщает NTV, соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу заявил, что «несмотря на все его клевету и оскорбления, Эрдоган не получил ожидаемого результата».

«Никто не должен волноваться по поводу свершившегося факта. Выборы не выиграны на балконе. Данные продолжают идти прямо сейчас», — сказал он.

По его словам, они обязательно выиграют эти выборы во втором туре.

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Избирательные участки закрылись в 17.00, продолжается подсчет голосов.

По информации турецкого издания Hurriyet, по состоянию на 23:28 14 мая обработано более 98:22% бюллетеней. Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 49.34% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 44.99% голосов. Третий Кандидат — Синан Оган.из от Альянс АТА набирает 5,23% голосов.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, 28 мая должен быть проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах являвшийся ее премьер-министром, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).

Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «Турецкий Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентских властей и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.