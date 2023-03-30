Сегодня парламент Турции проголосует за членство Финляндии в НАТО — Bloomberg

30 марта, 00:52
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Турция осталась единственной страной, не ратифицировавшей членство Финляндии в НАТО (Фото:NEXTA/Twitter)

Турция осталась единственной страной, не ратифицировавшей членство Финляндии в НАТО (Фото:NEXTA/Twitter)

В четверг, 30 марта, парламент Турции будет голосовать за ратификацию заявки Финляндии о членстве в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время по вопросу членства Швеции подробности не сообщаются.

27 марта парламент Венгрии поддержал вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовало подавляющее большинство депутатов.

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Из 199 депутатов венгерского парламента за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО высказались 182 парламентария, против проголосовали шесть.

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Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Турция Финляндия

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