Сегодня парламент Турции проголосует за членство Финляндии в НАТО — Bloomberg
Турция осталась единственной страной, не ратифицировавшей членство Финляндии в НАТО (Фото:NEXTA/Twitter)
В четверг, 30 марта, парламент Турции будет голосовать за ратификацию заявки Финляндии о членстве в Североатлантическом альянсе.
Об этом сообщает Bloomberg.
В то же время по вопросу членства Швеции подробности не сообщаются.
27 марта парламент Венгрии поддержал вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовало подавляющее большинство депутатов.
Из 199 депутатов венгерского парламента за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО высказались 182 парламентария, против проголосовали шесть.
Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.
29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.