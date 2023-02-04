Турция продает в РФ американские товары, которые использует российская армия — WSJ 4 февраля, 04:49 Флаг Турции (Фото:Imad Alassiry/Unsplash)

Турецкие компании продают вопреки санкциям России электронику, запчасти и другие товары американского производства, которые в частности, необходимы армии РФ.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



По меньшей мере, 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов. Среди изделий отмечается пластмасса, резиновые изделия и транспортные средства, покупаемые 10 компаниями РФ, против которых США ввели санкции из-за их роли в нападении России на Украину.

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Также с нарушением американского экспортного контроля турецкие компании отправили в Россию с марта по октябрь 2022 лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 млн долларов.

Среди российских компаний, попавших под санкции, дочернее предприятие российской корпорации Тактические ракеты, производящие системы вооружения для российского флота, и Промтехнология, попавшая под санкции за производство винтовок для российских вооруженных сил.



В МИД Турции, министерстве промышленности и торговли России и Федеральной таможенной службе не давали комментария журналистам.

