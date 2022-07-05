Турция принимает российские корабли с украденным украинским зерном — СХЕМЫ

5 июля, 05:54
В турецкие порты зашли уже несколько российских кораблей (Фото:Радио Свобода/YouTube)

В турецкие порты зашли уже несколько российских кораблей (Фото:Радио Свобода/YouTube)

Журналисты программы-расследования СХЕМЫ сообщили, что нашли доказательство тому, что в Турцию заходят российские корабли с украденным украинским зерном.

В расследовании говорится, что такие рейсы проходят регулярно. На кораблях выключают радары, но их движение фиксируют с помощью спутника. Украденное украинское зерно загружают на корабли в оккупированном Крыму.

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Одно из таких судов — Михаил Ненашев ходит под российским флагом. Журналисты нашли доказательства минимум трех рейсов, которые совершал корабль. Он отвозил зерно в порты Искендерун и Дериндж.

Вторым кораблем, который возил украинское зерно, стал сирийский Finikia.

СХЕМЫ
Фото: СХЕМЫ

Кроме спутниковых доказательств, у журналистов есть документы, которые свидетельствуют, что Ненашев и Finikia на пути в Турцию загружались зерном в терминале Авлита. При этом в документах происхождение зерна указано как «Крым, Россия»

СХЕМЫ
Фото: СХЕМЫ
https://www.youtube.com/watch?v=cmg7pEqGrnI
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Турция Зерно Война в Украине Война России против Украины Продовольственный кризис

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