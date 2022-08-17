Турция опровергла российские заявления о покупке дополнительных С-400

17 августа, 06:46
Системы С-400 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Системы С-400 (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Власти Турции опровергли российские заявления о том, что турецкая армия договорилась приобрести дополнительные ЗРК С-400.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее глава российской федеральной службы по военно-технологическому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что контракт предусматривал также местное производство в Турции комплектующих для российских ЗРК С-400.

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«Турецкое агентство военных закупок SSB опровергло подписание второго контракта на закупку, акцентировав на отсутствии изменений к условиям с момента заключения оригинального соглашения в 2017-м», — сообщил источник Bloomberg.

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В июле 2019 начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара объяснила, что контракт с Москвой «продиктован реалиями», поскольку воздушное пространство Турции является незащищенным.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 «несовместимым» с продажей F-35.

https://www.youtube.com/watch?v=mA6S3MRY-J0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Турция С-400 ЗРК С-400

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