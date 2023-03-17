Турция перестала обслуживать самолеты из России и Беларуси
Российские самолеты будут заправляться в Сочи (Фото:REUTERS/Michaela Rehle)
Турция отказалась обслуживать самолеты Boeing и Airbus, которые используют компании из России и Беларуси. В том числе это касается заправки.
Об этом сообщает сообщает AirportHaber.
Такое решение приняло Министерство таможни и торговли Турции после письма Минторговли США. В список компаний, против которых применили ограничения, входят Аэрофлот, S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, Россия и Ямал.
Сообщается, что заправка и сопутствующие услуги будут запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, а также для воздушных судов, производимых в любой стране и состоят как минимум на 25% из комплектующих, изготовленных в США.
Отмечается, что российские самолеты будут теперь делать остановку в Сочи для дозаправки.
10 марта Турция прекратила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию.
Турция пошла на такой шаг, поскольку Европейский союз и США оказывают давление на союзников, чтобы они поддержали меры, введенные в связи с вторжением диктатора Владимира Путина в Украину.