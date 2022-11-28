Ждут решения Эрдогана. Армия Турции может начать наземную операцию в Сирии в ближайшие дни 28 ноября, 15:39 Последствия удара Турции по Сирии, 21 ноября (Фото:REUTERS/Orhan Qereman)

Турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Операция может начаться в ближайшие дни, после соответствующего решения Кабинета министров.

Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что решение о проведении наземной операции в Сирии турецкое правительство может принять уже сегодня, 28 ноября.

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«Турецким вооруженным силам требуется всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми», — сказал он.

Он также добавил, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции всего через несколько дней после теракта в Стамбуле 13 ноября.

По словам чиновника, операция должна начаться в ближайшее время. Сейчас армия ожидает команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что операция Турции в Сирии и Ираке угрожает персоналу США, который работает в этих странах над ликвидацией ИГ.



20 ноября Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что совершает операцию Пендже-Килич (Коготь-меч) в соответствии с правом на самооборону по ст. 51 Устава ООН.

