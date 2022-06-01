Турция через ООН хочет официально сменить международное название страны

1 июня, 06:39
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Флаги Турции (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Флаги Турции (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил Генеральному секретарю ООН письмо с просьбой сменить название страны на иностранных языках на Türkiye.

«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в Türkiye», — сообщил Чавушоглу.

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https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1531646945915285505
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Решение о смене названия в конце прошлого года принял президент Турции Реджеп Эрдоган. Название Turkiye необходимо будет использовать во всех официальных документах и переписках.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Турция ООН

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