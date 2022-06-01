Турция через ООН хочет официально сменить международное название страны 1 июня, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Флаги Турции (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил Генеральному секретарю ООН письмо с просьбой сменить название страны на иностранных языках на Türkiye.



«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в Türkiye», — сообщил Чавушоглу.

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Решение о смене названия в конце прошлого года принял президент Турции Реджеп Эрдоган. Название Turkiye необходимо будет использовать во всех официальных документах и переписках.

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