Эрдоган анонсировал проведение саммита НАТО в Анкаре в следующем году (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Следующий саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса запланирован на июль 2026 года в Анкаре, столице Турции.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, передает Daily Sabah.

«На саммите глав государств и правительств НАТО 2026 года мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре, и подготовим почву для принятия очень важных решений», — заявил он.

Эрдоган также подтвердил, что мероприятие состоится в июле следующего года.

24−25 июня в Гааге состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки в отношении России. Коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.

На саммите генсек Альянса Марк Рютте сказал, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают Москве Северная Корея, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Беларусь.