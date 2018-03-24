Tumblr удалил 84 российских аккаунта из-за вмешательства в выборы в США

Сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунта, которые связаны с россйиским вмешательством в выборы президента США в 2016 году, сообщается в официальном блоге компании.

"Прошлой осенью мы обнаружили на Tumblr 84 аккаунта, связанных с правительством России через Агентство интернет-исследований IRA. Эти аккаунты использовались в кампании по дезинформации перед выборами президента США в 2016 году", - говорится в сообщении.

После этого компания заблокировала аккаунты и удалила исходные посты. В результате сотрудничества Tumblr с Минюстом США удалось идентифицировать 13 человек, которые работали на IRA. Сообщается, что они были российскими гражданами.

Tumblr отмечает, что в IRA работают более тысячи человек, которые используют фейковые аккаунты в соцсетях для пропаганды и дезинформации в определенных странах.

Напомним, что сейчас в США, Великобритании и других странах проходит расследование крупнейшей утечки личных данных пользователей Facebook. Эти данные использовала компания Cambridge Analytica для президентской кампании Дональда Трампа.