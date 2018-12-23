Цунами в Индонезии: МИД призвал украинцев отменить путешествия в страну Сегодня, 11:07 73 Цей матеріал також доступний українською Разрушительная волна унесла более 160 жизней и уничтожила сотни домов

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в Индонезию в связи с цунами, обрушившимся на побережье провинций Лампунг и Бантен в Зондском проливе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, приводя заявление департамента консульской службы МИД.

Ведомство напоминает, что 22 декабря цунами Зондском проливе Индонезии поразило побережья указанных двух провинций, включая популярные туристические объекты вдоль береговой линии города Аньер. Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам и повреждениям объектов инфраструктуры, также зафиксировано усиление активности вулкана Анак Кракатау.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения указанных территорий, а тем, кто оказался в зоне бедствия, неуклонно следовать указаниям местных органов власти и спасательных служб по мерам безопасности и внимательно следить за их сообщениями", - призывают в МИД Украины.

Ведомство также рекомендуют украинцам в Индонезии при первой возможности сообщить о себе родным и посольству Украины в этой стране (телефон "горячей линии" +628788-489-0918, электронная почта: emb_id@mfa.gov.ua).

Напомним, цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, ставший эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. На данный момент число жертв удара стихии достигло 168 человек, еще почти 750 пострадали. Разрушены 558 домов, серьезно повреждены девять отелей, 60 ресторанов и другие объекты инфраструктуры.

Цунами спровоцировали подводные оползни, обусловленные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В сентябре 2018 года Индонезии уже пришлось пережить аналогичную трагедию. В результате мощного землетрясения на острове Сулавеси и последовавшей за ним волны цунами погибли более 2 тысяч человек.