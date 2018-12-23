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Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 43 человек, более полутысячи пострадали

Сегодня, 04:42
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Indonesia Merdeka ‏via Twitter

Сотни людей остались без крыши над головой

Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 43, число пострадавших - до 584 человек, сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. 

Сотни людей остались без крыши над головой. Стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

Данные предоставлены по состоянию на 07:00 воскресенья по местному времени (02:00 по Киеву). В сообщении отмечается, что сбор данных еще не завершен: число жертв и размер ущерба может увеличиться.

Напомним, вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. Оно произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали индонезийские округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг. 

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау, однако, эта версия проверяется.

 

Теги:   Индонезия Цунами

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