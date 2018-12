Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 43 человек, более полутысячи пострадали

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8

Сотни людей остались без крыши над головой. Стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

Данные предоставлены по состоянию на 07:00 воскресенья по местному времени (02:00 по Киеву). В сообщении отмечается, что сбор данных еще не завершен: число жертв и размер ущерба может увеличиться.

BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau

