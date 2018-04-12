Цукерберга пригласили в Евросоюз дать показания об утечке данных Facebook

Исполнительного директора и соучредителя социальной сети Facebook Марка Цукерберга также пригласили дать показания об утечке персональной информации группой законодателей Европы.

Об этом сообщает The Washington Post.

Президент Европейского парламента Антонио Тяани намерен направить официальное письмо с соответствующим приглашением к Цукербергу в понедельник, настаивая на том, чтобы соучредитель соцсети приехал дать показания. Политик также выразил обеспокоенность политикой конфиденциальности платформы.

Отмечается, что возможный приезд Цукерберга в Брюссель заставит его отвечать на вопросы жестких критиков технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов. Вместе с тем, в ЕС готовятся ввести новые правила, которые предусматривают возможные штрафы из-за неосторожного обращения с конфиденциальной информацией своих потребителей.

"Слушания по Facebook показывают, что беспокойства остаются за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных ЕС", - заявил Таяни. "Мы уверены, что господин Цукерберг также готов ответить на наши вопросы, показывая, что он также настроен отвечать и перед европейскими гражданами".

В Facebook пока не ответили на запрос газеты, будет ли Цукерберг давать показания в ЕС.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонки и SMS-переписки.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.

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