Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг извинился за ненадлежащую защиту персональных данных пользователей сервисов Facebook.
Об этом он написал в заявлении к постоянному комитету Палаты представителей Конгресса США, сообщает DW.
В заявлении Цукерберг отмечает, что его компания сделала мало для обеспечения защиты данных пользователей.
"Это была моя ошибка, и я прошу прощения", - говорится в заявлении.
По словам Цукерберга, он понимает, какую именно ответственность несет как основатель и руководитель компании, а также пообещал "масштабные инвестиции в безопасность", которые компания сделает в ближайшее время.
На этой неделе Марк Цукерберг должен выступить на слушаниях перед несколькими комитетами Конгресса США о злоупотреблениях при использовании данных миллионов пользователей Facebook без их ведома.
Ранее сообщалось, что Facebook начал сообщать пользователям соцсети о том, попали их личные данные компании Cambridge Analytica.
Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.
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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.
Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписках.
Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.
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