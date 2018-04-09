Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook

Цукерберг признал, что Facebook не смог обеспечить своих пользователей должной степенью защиты персональных данных

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг извинился за ненадлежащую защиту персональных данных пользователей сервисов Facebook.

Об этом он написал в заявлении к постоянному комитету Палаты представителей Конгресса США, сообщает DW.

В заявлении Цукерберг отмечает, что его компания сделала мало для обеспечения защиты данных пользователей.

"Это была моя ошибка, и я прошу прощения", - говорится в заявлении.

По словам Цукерберга, он понимает, какую именно ответственность несет как основатель и руководитель компании, а также пообещал "масштабные инвестиции в безопасность", которые компания сделает в ближайшее время.

На этой неделе Марк Цукерберг должен выступить на слушаниях перед несколькими комитетами Конгресса США о злоупотреблениях при использовании данных миллионов пользователей Facebook без их ведома.

Ранее сообщалось, что Facebook начал сообщать пользователям соцсети о том, попали их личные данные компании Cambridge Analytica.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписках.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.