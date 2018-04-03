Цукерберг: Для решения проблемы утечки данных из Facebook потребуются годы

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Марк Цукерберг назвал одну из проблем Facebook

Марк Цукерберг назвал одну из проблем Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компании понадобится несколько лет, чтобы решить проблемы с утечкой данных из соцсети.

Об этом Цукерберг сказал в интервью Vox.

"Я хотел бы решить эти проблемы за три или шесть месяцев, но реальность состоит в том, что решение этих вопросов потребует длительного периода времени", - отметил он.

По его словам, над обеспечением безопасности компании работают около 14 тысячи человек, а чтобы решить проблему как можно скорее, в Facebook намерены расширить штат до 20 тысяч уже в этом году.

Цукерберг отметил, что одна из проблем Facebook заключалась в идеализме. Сосредоточившись на положительных аспектах соцсети в качестве инструмента, который объединяет людей, создатели Facebook оставили без внимания некоторые слабые стороны ее использования.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов. 

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.

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