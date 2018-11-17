17 ноября 2018, суббота

ЦРУ установило заказчика убийства Хашукджи - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хашукджи исчез 2 октября

Хашукджи исчез 2 октября

Американское издание The Washington Post сообщает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) установило, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Журналисты сообщают, что ЦРУ перехватило телефонный разговор в котором брат принца и по совместительству посол Саудовской Аравии в Турции Халид бин Салман попросил Хашкуджи явится в посольство и получить документы для заключения брака.

Издание отмечает, что Халид сделал звонок по просьбе своего брата.

В то же время, Халид бин Салман заявил, что никогда не разговаривал с Джамалем Хашукджи.

"Как мы уже сказали Washington Post, последний мой контакт с ним был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не говорил с ним по телефону и не призывал ехать в Турцию. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию об этом обвинении", - заявил Халид.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность высылки из США Фетхуллаха Гюлена, чтобы "успокоить" президента Турции и ослабить давление Анкары на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, что США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.

Смотрите также

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи  исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове