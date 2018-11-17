ЦРУ установило заказчика убийства Хашукджи - СМИ

Американское издание The Washington Post сообщает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) установило, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Журналисты сообщают, что ЦРУ перехватило телефонный разговор в котором брат принца и по совместительству посол Саудовской Аравии в Турции Халид бин Салман попросил Хашкуджи явится в посольство и получить документы для заключения брака.

Издание отмечает, что Халид сделал звонок по просьбе своего брата.

В то же время, Халид бин Салман заявил, что никогда не разговаривал с Джамалем Хашукджи.

"Как мы уже сказали Washington Post, последний мой контакт с ним был в текстовом формате 26 октября 2017 года. Я никогда не говорил с ним по телефону и не призывал ехать в Турцию. Я прошу правительство США опубликовать любую информацию об этом обвинении", - заявил Халид.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 16 ноября 2018 г.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность высылки из США Фетхуллаха Гюлена, чтобы "успокоить" президента Турции и ослабить давление Анкары на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, что США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.