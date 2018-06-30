ЦИК Молдовы окончательно аннулировал результаты выборов мэра Кишенева и решил не проводить их повторно

Центральная избирательная комиссия Молдовы 28 июня отменила результаты выборов мэра Кишинева и решила не проводить их повторно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До этого 25 июня Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу набравшего большинство голосов оппозиционного кандидата Андрея Нэстасе.

В решении Центризбиркома отмечается, что "повторное голосование проводить нельзя, так как суд аннулировал результаты выборов в целом, включая первый и второй тур, а не только голосование во втором туре". Законодательство Молдовы предусматривает проведение досрочных выборов в местные органы власти не более двух раз в год, в "единый день голосования" - весной и осенью. Кодекс о выборах также запрещает проведение выборов, если до очередных выборов в местные органы власти осталось менее года. В этом случае исполнять обязанности мэра должен и.о. мэра, который назначается Муниципальным советом. Очередные выборы в местные органы власти Молдовы должны состояться в июне 2019 года.

Напомним, 3 июня кандидат от объединенной правой оппозиции Андрей Нэстасе получил 52,57% голосов избирателей, а представитель Партии социалистов Ион Чебан - 47,43%.

Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством.

Решение судебной власти привело к массовым протестам в Кишиневе.

28 июня Комитет национального сопротивления выдвинул три требования: утвердить результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование в отношении судей, которые признали голосование в молдавской столице недействительным.

Андрей Нэстасе, присутствующий на пресс-конференции, призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания в воскресенье в 14:00.

По его словам, из-за сложившейся ситуации международные партнеры обсуждают выделение финансирования Молдове и ставят под вопрос Соглашение об Ассоциации.