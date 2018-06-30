30 июня 2018, суббота

ЦИК Молдовы окончательно аннулировал результаты выборов мэра Кишенева и решил не проводить их повторно

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Протест против отмены выборов мэра Кишинева 24 июня 2018 года

Протест против отмены выборов мэра Кишинева 24 июня 2018 года

Центральная избирательная комиссия Молдовы 28 июня отменила результаты выборов мэра Кишинева и решила не проводить их повторно. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

До этого 25 июня Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу набравшего большинство голосов оппозиционного кандидата Андрея Нэстасе. 

В решении Центризбиркома отмечается, что "повторное голосование проводить нельзя, так как суд аннулировал результаты выборов в целом, включая первый и второй тур, а не только голосование во втором туре". Законодательство Молдовы предусматривает проведение досрочных выборов в местные органы власти не более двух раз в год, в "единый день голосования" - весной и осенью. Кодекс о выборах также запрещает проведение выборов, если до очередных выборов в местные органы власти осталось менее года. В этом случае исполнять обязанности мэра должен и.о. мэра, который назначается Муниципальным советом. Очередные выборы в местные органы власти Молдовы должны состояться в июне 2019 года. 

Напомним, 3 июня кандидат от объединенной правой оппозиции Андрей Нэстасе получил 52,57% голосов избирателей, а представитель Партии социалистов Ион Чебан - 47,43%. 

Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством.

Решение судебной власти привело к массовым протестам в Кишиневе.

28 июня Комитет национального сопротивления выдвинул три требования: утвердить результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование в отношении судей, которые признали голосование в молдавской столице недействительным.

Андрей Нэстасе, присутствующий на пресс-конференции, призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания в воскресенье в 14:00.

По его словам, из-за сложившейся ситуации международные партнеры обсуждают выделение финансирования Молдове и ставят под вопрос Соглашение об Ассоциации.

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