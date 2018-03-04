Целью хакерской атаки в Германии были документы МИД - СМИ

Целью хакерской атаки на сервера правительства Германии, в осуществлении которой подозревают российских хакеров, являлись документы немецкого министерства иностранных дел, пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, проникновение в сервера немецкого МИД произошло через курсы повышения квалификации для немецких дипломатов, предлагаемые в форме дистанционного обучения в интернете, которые проводила Федеральная академия общественного управления - институт, находящийся неподалеку от Кельна.

"Электронные документы курса для сотрудников МИД были заражены шпионским программным обеспечением. Неясно, были ли затронуты другие ведомства", - говорится в сообщении.

При этом вредоносное ПО было обнаружено "только после предоставления информации со стороны спецслужбы дружественной страны". Германская разведка ничего не знала о готовящейся атаке, в результате были заражены компьютеры по меньшей мере 17 сотрудников внешнеполитического ведомства.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что атаку на правительственную сеть Германии следует воспринимать серьезно. По его словам, вмешательство хакеров было хорошо спланировано.

Напомним, 28 февраля стало известно, что Хакерская группа APT28 атаковала сеть правительства Германии. Следы проникновения в сеть были обнаружены в декабре 2017 года. Существует подозрение, что хакерская атака продолжалась год.

В 2015 году Fancy Bear осуществила атаку на информационную систему Бундестага и Христианско-демократического союза Германии, французский телеканал TV5 Monde, информационную систему Белого дома и НАТО.

Хакерская группа Fancy Bear (также известная как APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium) появилась в 2007 году. Считается, что за ней стоит Главное разведывательное управление РФ.