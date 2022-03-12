«Трупы гниют, потом их куда-то увозят». Русская служба ВВС рассказала о морге в Беларуси для солдат РФ

12 марта, 08:18
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Трупы российских военных свозят в Беларусь (Фото:Генштаб)

Трупы российских военных свозят в Беларусь (Фото:Генштаб)

Трупы российских военных из Украины свозят в беларуский Мозырь, где складывают их в вне холодильника, а затем увозят в неизвестном направлении, сообщает Русская служба ВВС.

По словам собеседника журналистов, на улицах города много военных — предположительно из Чечни, можно увидеть автомобили с российскими номерами.

Также удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.

«Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение — 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют — потом тела куда-то увозят… Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом», — рассказал источник, который знаком с сотрудниками морга.

«Сколько этих трупов — никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают», — добавил он.

В государственных СМИ Беларуси информация о лечении пострадавших российских солдат отсутствует

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Морг Война России против Украины

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