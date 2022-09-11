Гроб с телом Елизаветы II везут в столицу Шотландии

11 сентября, 12:16
Поделиться:
Елизавета II (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo)

Елизавета II (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo)

Гроб с телом королевы Елизаветы II, умершей в своей шотландской резиденции Балморал, отправили в Эдинбург. Это начало ее последнего путешествия в Лондон, где состоится прощание.

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, дубовый гроб с телом Ее Величества шесть часов будут везти в столицу Шотландии Эдинбург.

Первая шотландская деревня, через которую пройдет королевский кортеж, — Баллатер.

Видео дня

Читайте также:

Чарльз и Елизавета II (Фото:REUTERS/HANNAH MCKAY) Пять главных вопросов после смерти королевы Елизаветы II

Ожидается, что тысячи людей выстроятся на пути, по которому будет ехать королевский кортеж через шотландскую сельскую местность и города Абердин и Данди.

Как сообщает Daily Mail, по прибытии в Эдинбургский замок гроб оставят там до понедельника, чтобы с покойной королевой смогли попрощаться тамошние работники. После этого ее перенесут в собор святого Едигия (Эдинбургского собора) в сопровождении нового короля Чарльза III и его супруги.

Британскую королеву Елизавету II, ушедшую из жизни в возрасте 96 лет, похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

День похорон королевы объявлен в Великобритании выходным.

Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Елизавета II Великобритания Похороны Шотландия Смерть

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X