Гроб с телом Елизаветы II везут в столицу Шотландии 11 сентября, 12:16 Елизавета II (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo)

Гроб с телом королевы Елизаветы II, умершей в своей шотландской резиденции Балморал, отправили в Эдинбург. Это начало ее последнего путешествия в Лондон, где состоится прощание.

Об этом сообщает CNN .

Как отмечается, дубовый гроб с телом Ее Величества шесть часов будут везти в столицу Шотландии Эдинбург.

Первая шотландская деревня, через которую пройдет королевский кортеж, — Баллатер.

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Ожидается, что тысячи людей выстроятся на пути, по которому будет ехать королевский кортеж через шотландскую сельскую местность и города Абердин и Данди.



Как сообщает Daily Mail, по прибытии в Эдинбургский замок гроб оставят там до понедельника, чтобы с покойной королевой смогли попрощаться тамошние работники. После этого ее перенесут в собор святого Едигия (Эдинбургского собора) в сопровождении нового короля Чарльза III и его супруги.

Британскую королеву Елизавету II, ушедшую из жизни в возрасте 96 лет, похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

День похорон королевы объявлен в Великобритании выходным.

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