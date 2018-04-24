Трюдо отреагировал на наезд на пешеходов в Торонто

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Трюдо выразил соболезнования семьям погибших

Трюдо выразил соболезнования семьям погибших

Безопасность должна быть гарантирована всем жителям Канады, поэтому правоохранительные службы должны настойчиво работать, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после наезда на пешеходов в Торонто.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим работать с нашими правоохранительными партнерами по всей стране, чтобы гарантировать безопасность всем канадцам", - сказал он.

Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время инцидента.

Он также поблагодарил за работу сотрудникам спасательных служб.

"Они без колебаний столкнулись с опасностью, и их усилия, несомненно, спасли жизни и предотвратили дальнейшие травмы", - резюмировал премьер Канады.

Напомним, в Торонто белый фургон на скорости приблизительно 70 км/ч совершил наезд на толпу пешеходов, погибли 10 человек.

При задержании водитель размахивал пистолетом и просил правоохранителей убить его. Задержанным оказался 25-летний студент колледжа.

 

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