Трюдо: Канаде не предлагали присоединиться к авиаударам по Сирии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страну заблаговременно проинформировали о подготовке авиаудара по Сирии, однако не просили присоединиться.

Трюдо также добавил, что Канада поддержала операцию США, Великобритании и Франции, сообщает Ottawa Citizen.

Канадский премьер назвал авиаудары по Сирии "досадными, но нужными" для того, чтобы не допустить применения химического оружия сирийскими властями против собственного народа.

Трюдо также добавил, что агрессия России в Украине, поддержка сирийского режима и отравления Сергея Скрипаля продемонстрировали, что РФ не хочет быть положительным игроком на мировой арене.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Все подробности о авиаудары по Сирии читайте в спецтеме НВ.